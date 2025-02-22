Мирра Андреева одержала победу в финале «тысячника» в Дубае

Россиянка Мирра Андреева одержала победу над датчанкой Кларой Таусон в финальном матче турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Дубае.

Встреча завершилась со счетом 7:6 (7:1), 6:1 в пользу Андреевой, посеянной на турнире под 12-м номером. Таусон выступала без номера посева.

По итогам турнира Андреева станет первой ракеткой России и впервые попадет в топ-10 мирового рейтинга. Россиянка в 17 лет и 299 дней стала самой молодой победительницей и финалисткой турниров WTA 1 000 с момента появления формата в 2009 году.

Андреева впервые сыграла в финале турнира "тысячника", до этого россиянка не проходила дальше четвертьфинала, до которого доходила в 2024 году на турнирах в Мадриде, Пекине и Цинциннати (США, штат Огайо).