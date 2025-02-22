Рублев завоевал первый титул в 2025 году

Россиянин Андрей Рублев обыграл британца Джейка Дрейпера в финальном матче турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Дохе.

Встреча завершилась со счетом 7:5, 5:7, 6:1 в пользу Рублева, посеянного на турнире под пятым номером. Дрейпер получил восьмой номер посева.

Для Рублева это первый титул в нынешнем сезоне. Ранее россиянин проиграл в первом круге первого в сезоне турнира Большого шлема - Открытого чемпионата Австралии, не сумел защитить чемпионский титул в Гонконге, уступив во втором круге, а также дошел до четвертьфинала турнира в Роттердаме и до полуфинала на турнире в Монпелье.

Рублеву 27 лет, он является 10-й ракеткой мира. На счету россиянина теперь 17 титулов ATP. На турнирах Большого шлема теннисист не проходил дальше четвертьфинала. В 2021 году Рублев в паре с Анастасией Павлюченковой стал олимпийским чемпионом в миксте, а в составе команды России выиграл Кубок Дэвиса и Кубок ATP.

Дрейперу 23 года, он располагается на 16-й позиции мирового рейтинга. В активе британца 2 титула ATP. Лучшим результатом теннисиста на турнирах Большого шлема является выход в полуфинал Открытого чемпионата США в 2024 году.

Турнир в Дохе относится к категории ATP 500. В прошлом году победителем турнира стал россиянин Карен Хачанов, в 2023 году - его соотечественник Даниил Медведев. Из россиян победителями соревнований также становились Рублев (2020) и Николай Давыденко (2010).