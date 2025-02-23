Стало известно, сколько заработала теннисистка Андреева после победы на турнире в Дубае

Российская теннисистка Мирра Андреева по итогам победного для себя турнира серии WTA-1000 в Дубае заработала $597 тыс. в качестве призовых. Об этом сообщает «Чемпионат».

© соцсети

Для 17-летней спортсменки данный результат является лучшим за все время ее выступления в туре.

В решающем матче на турнире WTA в Дубае Андреева одолела представительницу Дании Клару Таусон. Встреча, которая продолжалась 1 час 47 минут, завершилась в двух сетах с результатом 7:6 (7:1), 6:1.

Андреева шесть раз подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта из семи заработанных. На счету Таусон один эйс, четыре двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из восьми заработанных.

Благодаря этой победе, Андреева на следующей неделе дебютирует в топ-10. После выигрыша в финале, она обошла испанку Паулу Бадосу и американку Эмму Наварро и будет занимать девятую строчку.

Ранее Мирра Андреева назвала цель на 2025 год.