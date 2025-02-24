Шарапова призналась, что ее попытка заинтересовать сына теннисом провалилась

Мария Шарапова попыталась приобщить двухлетнего сына Теодора к теннису, но малыш не проявил энтузиазма. Бывшая первая ракетка мира редко делится подробностями личной жизни, однако на этот раз показала фрагмент семейного досуга.

В соцсетях Шарапова опубликовала фото сына с ракеткой в руках, отметив, что его интерес к игре длился «меньше минуты».

«Думаю, теперь я просто поиграю сама», — с юмором прокомментировала спортсменка. Несмотря на это, Мария не настаивает на теннисе, предпочитая предлагать сыну разные занятия и поддерживать его выбор.

Хотя Шарапова уже давно живет в США с супругом Александром Гилксом, она не забывает о родине и учит сына русскому алфавиту.