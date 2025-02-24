Мирра Андреева дебютировала в топ-10 рейтинга WTA

Женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовала обновлённый рейтинг в женском одиночном разряде на своём официальном сайте. 17-летняя российская теннисистка Мирра Андреева впервые в карьере вошла в топ-10, заняв девятое место в рейтинге. Она стала первой ракеткой России, опередив Дарью Касаткину.

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Первой ракеткой мира остаётся белорусская теннисистка Арина Соболенко. На втором месте расположилась спортсменка из Польши Ига Швёнтек. Тройку лидеров замыкает Кори Гауфф из США.

Рейтинг WTA от 24 февраля:

1 (1). Арина Соболенко (Беларусь) — 9076 очков.

2 (2). Ига Швёнтек (Польша) — 7985.

3 (3). Кори Гауфф (США) — 6333.

4 (5). Джессика Пегула (США) — 5196.

5 (6). Мэдисон Киз (США) — 4679.

6 (4). Жасмин Паолини (Италия) — 4518.

7 (7). Елена Рыбакина (Казахстан) — 4328.

8 (8) Чжэн Циньвэнь (Китай) — 3780.

9 (14) Мирра Андреева (Россия) — 3720.

10 (9). Эмма Наварро (США) — 3704.

12 (11). Дарья Касаткина (Россия) — 3116.

13 (13). Диана Шнайдер (Россия) — 2908…

21 (22). Екатерина Александрова (Россия) — 2158…

25 (25). Людмила Самсонова (Россия) — 1945…

34 (19). Анна Калинская (Россия) — 1634…

33 (31). Анастасия Потапова (Россия) — 1564…

38 (36). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1455.

50 (50). Вероника Кудерметова (Россия) — 1161…

60 (60). Полина Кудерметова (Россия) — 1004…

73 (72). Камилла Рахимова (Россия) — 922.

74 (73). Анна Блинкова (Россия) — 916…

91 (94). Эрика Андреева (Россия) — 775.