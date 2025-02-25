Андреева рассказала, куда потратит деньги за победу в Дубае

Российская теннисистка Мирра Андреева рассказала о том, что деньги за победу на турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) в Дубае отдаст отцу.

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Ее слова приводит «Коммерсантъ».

«Мне по-прежнему не исполнилось 18 лет, счета в банке я не имею. Поэтому деньги снова отдам папе, который у нас распоряжается финансами. Попрошу только немного на какой-нибудь маленький подарочек для себя», — заявила Андреева.

В решающем матче Андреева одолела представительницу Дании Клару Таусон. Встреча, которая продолжалась 1 час 47 минут, завершилась в двух сетах с результатом 7:6 (7:1), 6:1.

Андреева шесть раз подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта из семи заработанных. На счету Таусон один эйс, четыре двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из восьми заработанных.

Благодаря этой победе, Андреева дебютировала в топ-10. Она обошла испанку Паулу Бадосу и американку Эмму Наварро и будет занимать девятую строчку.