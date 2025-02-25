Мирра Андреева: «Не хочу играть в этот ваш глупый теннис»

17-летняя российская теннисистка Мирра Андреева в видео на YouTube-канале «Больше!» призналась, что работа с психологом дала свои плоды на турнире WTA-1000 в Дубае, где спортсменка одержала победу.

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«В общем, даже после таких самых глупых ошибок я находила силы себя поддерживать и фокусироваться на следующем розыгрыше, хотя я знаю, что до этого полетели бы мячи, ракетки, я бы на всех накричала и сказала, что все, ужас, я больше не хочу играть в этот ваш глупый теннис», — заявила спортсменка.

В решающем матче Андреева одолела представительницу Дании Клару Таусон. Встреча, которая продолжалась 1 час 47 минут, завершилась в двух сетах с результатом 7:6 (7:1), 6:1. Андреева шесть раз подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта из семи заработанных. На счету Таусон один эйс, четыре двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из восьми заработанных.

Благодаря этой победе, Андреева дебютировала в топ-10. Она обошла испанку Паулу Бадосу и американку Эмму Наварро и будет занимать девятую строчку.