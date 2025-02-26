Медведев прокомментировал выход в четвертьфинал турнира ATP-500 в Дубае

Шестая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев высказался о победе над одним из сильнейших подающих тура 29-й ракеткой мира французом Джованни Мпетчи Перрикаром в рамках второго круга турнира категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ).

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Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:4.

«Тактически всё кажется лёгким в каком-то плане. Самое важное — быть сильным на собственной подаче. Так будешь уверен, что дойдёшь до тай-брейка. Но я сегодня очень хорошо подавал, так что это помогло. Можно было начинать шаг за шагом давить на него на его подаче. В целом я доволен своим уровнем. Думаю, у меня было больше возможностей сделать брейк. Рад, что всё сработало», — сказал Медведев после матча.

В четвертьфинале Даниил сыграет с представителем Нидерландов Таллоном Грикспором. Турнир в Дубае проходит с 24 февраля по 1 марта. Действующим чемпионом соревнований является француз Уго Умбер.