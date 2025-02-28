Шнайдер не сумела выйти в четвертьфинал Остина

Россиянка завершила выступления на турнире в США уже в своём втором матче.

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В четверг, 27 февраля, на турнире WTA-250 в Остине, США, стартовали матчи второго круга. За выход в четвертьфинал соревнований боролась и третья ракетка России Диана Шнайдер. В соперницах у неё была Сорана Кырстя, занимающая сейчас лишь 120-е место в женском мировом рейтинге. Этот поединок был поставлен первым запуском на центральном корте.

Напомним, на старте турнира Шнайдер, посеянная под вторым номером, в российском дерби одолела Татьяну Прозорову (Баркову), попавшую в сетку через квалификацию. В первом сете Диана получила «баранку», однако затем переломила ход противостояния — 0:6, 6:2, 7:5 за 2 часа. Кырстя, в свою очередь, в 1/16 финала в трёх партиях сломила сопротивление немки Лауры Зигемунд — 6:3, 0:6, 6:1.

В стартовой партии дебютной очной битвы лучше выглядела именно Сорана. Она со второй попытки оформила брейк при счёте 2:1 в свою пользу. Помогла румынке ошибка Дианы с форхенда. Кырстя повела со счётом 3:1, а затем выиграла ещё два гейма подряд — 5:1. 120-я ракетка мира не сумела подать на сет. На первом же брейк-пойнте Сорана пробила в сетку с форхенда — 5:2. Затем Шнайдер взяла свою подачу — 5:3. Далее Кырстя со второй попытки подала на сет, не отдав ни одного очка в девятом гейме — 6:3 за 32 минуты. Статистика: 10/5 у Сораны по ударам навылет/невынужденным ошибкам, 5/10 – у нашей теннисистки.

Начало второго сета проходило в равной борьбе. До счёта 2:2 девушки поочерёдно брали свои подачи. Пятый гейм остался за россиянкой, а уже в следующем она с третьей попытки сделала долгожданный брейк — 4:2 в пользу Шнайдер. На очередном брейк-пойнте Кырстя не выдержала. Она неудачно выполнила резаный удар, отправив мяч в сетку с бэкхенда. Седьмой гейм Диана взяла под ноль, а затем приняла на партию — 6:2 за 37 минут. Статистика: 9/16 у Сораны по ударам навылет/невынужденным ошибкам, 8/8 – у россиянки.

В решающем сете первой брейк-пойнт заработала именно Кырстя. Это случилось в третьем гейме. Однако Диана отвела угрозу и повела со счётом 2:1. Правда, в пятом гейме третьей партии румынка всё же добилась брейка благодаря ошибке её оппонентки с форхенда — 3:2 в пользу Сораны. Россиянка могла восстановить паритет уже в следующем гейме, но не реализовала брейк-пойнт.

Румынка увеличила отрыв — 4:2. При счёте 5:4 в свою пользу Кырстя вышла подавать на матч. Гейм получился очень упорным. Шнайдер продолжала поддавливать соперницу и даже имела два брейк-пойнта, однако Сорана раз за разом уходила с опасного счёта, а один из них отыграла эйсом. В итоге Кырстя с четвёртого матчбола победила Диану Шнайдер со счётом 6:3, 2:6, 6:4 за 2 часа 4 минуты. Далее румынка сразится с победительницей пары Маккартни Кесслер (США) — Кристина Букша (Испания).

Женский турнир в Остине завершится 2 марта. За всеми событиями следите на «Чемпионате».