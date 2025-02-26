Камилла Рахимова проиграла в первом круге турнира в Остине

В ночь с 25 на 26 февраля мск на женском хардовом турнире категории WTA-250 в Остине (США, штат Техас) завершился матч первого круга между 73-й ракеткой мира российской теннисисткой Камиллой Рахимовой и 67-й в мировом рейтинге Сюзан Ламенс из Нидерландов (восьмой посев на турнире). Победу в трёх партиях одержала Ламенс — 1:6, 6:3, 6:4.

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Продолжительность матча составила 2 часа 24 минуты. Рахимова два раза подала навылет, допустив шесть двойных ошибок, и реализовала 6 из 16 брейк-пойнтов. Ламенс выполнила шесть эйсов при пяти двойных ошибках и выиграла за матч пять брейк-пойнтов из 19 заработанных.

Во втором круге турнира WTA-250 в Остине Сюзан Ламенс сыграет с 92-й ракеткой мира Гретье Миннен из Бельгии.