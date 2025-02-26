Рахимова уступила в первом круге теннисного турнира в Остине

Российская теннисистка Камилла Рахимова проиграла представительнице Нидерландов Сюзан Ламенс в матче первого круга на турнире в американском Остине.

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Встреча продлилась 2 часа 23 минуты. Ламенс, посеянная на турнире под восьмым номером, победила со счетом 1:6, 6:3, 6:4.

В следующем круге она сыграет с бельгийкой Грете Миннен.

WTA 250. ATX Open. Остин (США). Хард. Призовой фонд — 275 тысяч долларов

Первый круг

Сюзан Ламенс (Нидерланды, 8) — Камилла Рахимова (Россия) — 1:6, 6:3, 6:4