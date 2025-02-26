Рублев рассказал о борьбе с депрессией и работе над собой

Андрей уступил в первом круге на турнире в ОАЭ, но дал большую и обнадёживающую пресс-конференцию.

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Андрей Рублёв в Дубае не смог продолжить свою победную серию: после тяжёлого финала в Дохе уже через день россиянин сыграл в паре на турнире серии ATP-500 в ОАЭ. Возможно, отсутствие отдыха помешало россиянину преодолеть первый круг в одиночном разряде, и он уступил 77-й ракетке мира Кентену Алису — 6:3, 4:6, 6:7 (5:7).

Однако перед стартом турнира в Дубае Андрей дал большую пресс-конференцию, на которой открыто рассказал о преодолении депрессии, вдохновении от историй других спортсменов и ответственности.

— Как себя чувствуете? Как прошёл ваш перелёт из Дохи?

— Всё хорошо. В Дохе была замечательная неделя. Особенный турнир, потому что я выиграл его дважды, ещё и на уровне ATP-500. Это делает победу более значимой.

— Каково возвращаться в Дубай после того, что случилось год назад? Всё ли забыто? Или что-то ещё всплывает в голове?

— Нет-нет, всё в прошлом. Я не думал об этом до того, как вы спросили (смеётся).

Надеюсь, да, всё забыто. Честно признаться, как бы это ни звучало, меня та история не беспокоит. У меня не было ночных кошмаров или страхов вновь выходить на матчи. Так что это не особо меня тревожит.

Такие вещи иногда случаются. Иногда переступаешь черту, и тебя за это наказывают. Порой ты не совершаешь ничего такого, но тебя несправедливо штрафуют. А иногда ты переходишь границу, но никто не понимает и не наказывает тебя. Так что это жизнь.

— Вы писали слово «ответственность» на своих кроссовках. Какая мотивация за этим стоит?

— Начал делать это в Бостаде в прошлом году. Просто объяснял себе ситуацию. Сначала писал на запястье, но возникла проблема, что на этой части тела не всеми ручками можно делать надписи.

— Перманентным маркером.

— Именно так. Их не так много, поэтому найти ручку было сложно.

Потом я посмотрел одно видео Стефа Карри. Он делился тем, что помогает мне оставаться в хорошем настроении перед матчем и быть готовым к игре, а потом сказал, что пишет на кроссовках вещи, которые мотивируют его и очень многое для него значат.

Я подумал: «Здорово. Отличная идея писать на обуви, потому что ты видишь надпись каждый раз, когда надеваешь ботинки, смотришь вниз. Она не стирается, легко наносится». Так что я начал делать это.

Это слово, знаете, по-хорошему провоцирует меня.

— Вы упомянули Стефа Карри. Мирра Андреева сказала, что смотрела интервью Леброна Джеймса и Коби Брайанта. Вы относитесь к типу людей, которые смотрят на других спортсменов?

— Нет.

— Это [история с надписью на кроссовке] было просто совпадением?

— Да.

— В прошлом году вы говорили о выгорании и о помощи Марата Сафина. Можете рассказать поподробнее? Как вам помогли? Что было не так?

— Да, я могу поговорить об этом. Я будто был в замкнутом круге с самим собой несколько лет подряд. Не находил выхода, не понимал, что делать, зачем. Может это звучит немного драматично… Не знаю, я был просто полностью потерян.

Одно дело, когда это происходит один, два, три месяца, может, у вас ещё хватает на это терпения. Но когда это происходит один, два, три, четыре, пять лет; когда это длится много-много лет, в один момент ты больше не можешь этого выносить. Это словно боль, которая становится всё сильнее, и больше, и больше, и больше, и больше, и больше всего на свете, и тебе хочется отрезать руку, и всё. Так было и в этот раз.

Потом я стал принимать антидепрессанты, но после года приёма осознал, что сначала мне стало немного лучше, однако всё же ничего не изменилось. Через некоторое время я понял, что хуже не становится, но и что-то странное происходит. Мне ещё больше не нравилось то чувство, которое я испытывал. Так что я просто перестал их принимать.

Марат мне помог как бы взглянуть на себя со стороны. Это было что-то вроде перезапуска с самого дна. После этого я стал двигаться в правильном направлении. И продолжаю это делать сейчас.

Как и говорил в начале года: я несчастлив. Я не в хорошем и не в плохом положении, но больше не испытываю того стресса. У меня нет тревоги и депрессии. Я придерживаюсь нейтралитета. Нашёл опору. Это только начало.

— Если вы готовы поделиться: что больше всего помогает вам сохранять это нейтральное состояние?

— Сложно объяснить это в двух словах. Это беседа на несколько часов.

Первое: быть честным с самим собой. Очень-очень искренним. Мы можем думать, что нечестны с окружающими, но с собой, внутри, мы откровенны. Только это большая ложь, потому что мы лжём себе. И я так делал. Я думал, что у меня не было проблем признать свою неправоту, однако я всегда себе врал. Я даже каких-то вещей не хотел замечать.

Поэтому нам нужен кто-то, чтобы честно посмотреть на себя со стороны. Это помогает быть откровенным и с окружающими.

Скажем, есть люди, которым нравится носить маски и говорить, что они таким образом не хотят, чтобы им причинили боль. Но они лгут самим себе, пытаясь оправдаться тем, что защищаются от других. Не хотят встречаться с реальностью, убегают от проблем. Я знаю примеры таких людей. Их большинство.

Так что самое важное – быть честным с собой и становиться всё более осознанным.

— Мирра после победы поблагодарила себя.

— Да, это было забавно. Мне понравилось.

— Вы чувствуете, что можете поблагодарить себя? Что цените себя?

— Сейчас – да. Раньше – нет.

— Когда вы говорите, что слово «ответственность» вас триггерит, что вы имеете в виду? Это ответственность перед самим собой?

— Конечно. Мы берём ответственность за себя и перед собой.

Я так напоминаю себе, что всё зависит от меня. Всё происходит не из-за чего-то или из-за кого-то. Если со мной что-то случилось нехорошее или несправедливое, это не потому, что мне не повезло. А из-за моей ошибки. Это моя вина.

Даже если человек сделал вам больно, это не его вина. А ваша. Он живёт свою жизнь и совершает ошибки. Это ваша вина, что так сложились обстоятельства и ситуация.

Так что ты не можешь винить никого и ничего. Это своего рода напоминание, что не стоит жаловаться.

— Как это проявляется на корте? Ощущаете взаимосвязь между результатами на корте и вашим внутренним состоянием, проделанной работой?

— Думаю, да, потому что всё взаимосвязано. Если вы не в гармонии с собой, то нигде не будет баланса: ни в работе, ни в семье. Всё будет рушиться. Может, всё будет неплохо, но совершенно не так, как ты хочешь.

И как мы можем ожидать чего-то, когда не находимся в балансе с собой. Важно иметь опору на себя и только тогда строить что-то новое.