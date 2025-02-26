«Их «обрабатывают». Тарпищев заявил, что около 20 теннисистов могут сменить гражданство

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев раскрыл, что около 20 российских теннисистов рассматривают возможность поменять гражданство.

Тарпищев заявил, что около 20 теннисистов могут сменить гражданство
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«У нас в теннисе есть определённая ситуация: у нас нет соревнований в России, лиги не работают, отчислений у нас нет и поэтому мы не можем финансировать резервы. У нас тысяча человек играет за рубежом, люди могут уйти выступать за другие страны. Я знаю, их сейчас «обрабатывают», и у нас не менее 20 человек сейчас могут уйти», — приводит слова Тарпищева ТАСС.

6 мая 2022 года членство Федерации тенниса России и Белорусской теннисной федерации в Международной федерации тенниса было приостановлено. Перед этим ITF уже отстранила Россию и Беларусь от командных турниров.

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Шамиль Тарпищев