Циципас — Хачанов: россиянин сравнял счёт матча второго круга на турнире в Дубае

В эти минуты проходит матч второго круга на турнире категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ), в котором встречаются 11-я ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас и россиянин Карен Хачанов, занимающий 24-ю строчку мирового рейтинга. Второй сет завершился со счётом 6:2 в пользу Хачанова.

«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию поединка. Счёт личных встреч — 8-1 в пользу Циципаса (6-1 на харде). Карен единственный раз победил Стефаноса в 1/8 финала «Мастерса» в Майами в 2023 году — 7:6 (7:4), 6:4. Циципас впервые выиграл у Хачанова на «Мастерсе» в Шанхае в 2017-м, а последний матч был на грунте «Мастерса» в Монте-Карло в 2024-м (6:4, 6:2).

Турнир в Дубае проходит с 24 февраля по 1 марта. Действующим чемпионом соревнований является француз Уго Умбер.