Медведев извинился за слова о двойных стандартах в отношении россиян

Российский теннисист Даниил Медведев, занимающий шестое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), заявил, что извинился перед судьей, которого обвинил в двойных стандартах в отношении россиян. Его слова передает РИА Новости.

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«Я не буду слишком долго говорить о том, что я был очень недоволен одним из его решений. Такое бывает. Мы поговорили после матча, успокоили ситуацию, хотя особого накала не было. Я очень уважаю его. Не думаю, что я сказал чего-то плохого, просто я зашел за черту», — заявил он.

Инцидент произошел 27 февраля во время четвертьфинального поединка турнира ATP-500 в Дубае. Медведев проиграл представителю Нидерландов Таллону Грикспору, который является 47-й ракеткой мира. Встреча, которая продолжалась 2 часа 40 минут, завершилась со счетом 6:2, 6:7 (7:9), 5:7.

Медведев — победитель одного турнира Большого шлема (Открытый чемпионат США 2021), финалист пяти турниров Большого шлема в одиночном разряде (Открытый чемпионат США 2019 и 2023 годов, Открытый чемпионат Австралии — 2021, 2022 и 2024), победитель Итогового турнира ATP 2020 года. На его счету также 20 побед в одиночном разряде на турнирах серии Ассоциации теннисистов-профессионалов.