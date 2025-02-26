Хачанов уступил Стефаносу Циципасу в матче за выход в четвертьфинал турнира в Дубае

Российский теннисист Карен Хачанов, занимающий 24-ю строчку мирового рейтинга, не смог выйти в четвертьфинал турнира категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ). В матче второго круга он уступил 11-й ракетке мира греку Стефаносу Циципасу со счётом 6:7, 6:2, 4:6.

В четвертьфинале Циципас сыграет с представителем Италии Маттео Берреттини. Турнир в Дубае проходит с 24 февраля по 1 марта. Действующим чемпионом соревнований является француз Уго Умбер. В прошлогоднем финале он обыграл казахстанского теннисиста Александра Бублика.