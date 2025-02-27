Топ-5 сеяных отравились и вылетели с Акапулько. Зверев устроил демарш

Александр вместе с Каспером Руудом, Томми Полом, Хольгером Руне и Беном Шелтоном прекратил борьбу уже во втором круге турнира в Мексике.

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На этой неделе главными турнирами в ATP-туре являются «пятисотники» в Дубае и Акапулько. Оба принесли некоторые сенсации, хотя в ОАЭ всё идёт относительно размеренно – борьбу за титул продолжают одни из главных фаворитов Даниил Медведев и Стефанос Циципас.

Иная ситуация наблюдается в Мексике. До четвертьфинала Акапулько не добрались пять лидеров посева — Александр Зверев, Каспер Рууд, Томми Пол, Хольгер Руне и Бен Шелтон. Все они пострадали от пищевого отравления, как и перспективный 20-летний американец Алекс Михельсен.

Пол и Рууд вообще не вышли на матчи с Маркосом Гироном и Родриго Пачеко Мендесом соответственно. 19-летний мексиканец Мендес благодаря этому имеет исторический шанс. Молодой теннисист, являющийся 356-й ракеткой мира и получивший уайлд-кард от организаторов, в первом круге на тай-брейке третьего шанса дожал австралийца Александра Вукича (7:5, 4:6, 7:6).

Родриго добыл дебютную победу на турнирах ATP и стал первым мексиканцем со времён Сантьяго Гонсалеса в 2011 году, выигравшим матч в основной сетке Акапулько. Благодаря снятию Рууда сказка Мендеса продолжается – в четвертьфинале он встретится с испанцем Алехандро Давидович-Фокиной. Родриго уже заработал 100 очков и поднимется с 356-го как минимум на 231-е место в мировом рейтинге, но парень при мощнейшей поддержке трибун постарается устроить очередную сенсацию и взлететь ещё выше.

Четвертый сеяный в Акапулько Хольгер Руне вышел на матч с американцем Брэндоном Накашимой, но снялся при счёте 0:3 в первом сете.

«Злой и одновременно такой грустный. Я отравился и не смог играть сегодня. Одно из моих любимых мест — Мексика, я обожаю турнир в Акапулько. Всё закончилось совершенно не так, как я хотел», — написал Руне в соцсетях.

Бен Шелтон, Алекс Михельсен и Александр Зверев всё-таки провели полные матчи, хоть и плохо себя чувствовали. Шелтон уступил бельгийцу Давиду Гоффену — 6:7, 3:6, Михельсен не справился с канадцем Денисом Шаповаловым — 4:6, 3:6, а вторая ракетка мира Зверев проиграл сенсационному 19-летнему американцу Лёнеру Тину — 3:6, 4:6, который в январе запомнился победой над Даниилом Медведевым на Australian Open.

Зверев после поражения от Тина выглядел очень злым и не пришёл на обязательную пресс-конференцию, за что его грозит штраф. Интересно, что Даниил Медведев после поражения от Лёнера в Мельбурне поступил аналогичным образом. Юный Тин постепенно становится настоящей грозой авторитетов, добыв две победы над игроками топ-5 за месяц и деморализовав их. В четвертьфинале американский тинейджер встретится с восьмым сеяным чехом Томашем Махачем.

Зверев ранее в феврале играл на грунтовых турнирах в Буэнос-Айресе (АТР-250) и Рио-де-Жанейро (ATP-500), но вылетал там в четвертьфиналах. Теперь немец выбыл во втором круге Акапулько. Александр упустил возможность набрать немало очков на турнирах с относительно скромным составом участников, чтобы приблизиться к отстранённому на три месяца лидеру рейтинга ATP Яннику Синнеру. Возможно, именно это является причиной ярости Зверева, хотя у Александра ещё есть реальная возможность обогнать Янника за счёт удачного выступления на предстоящих «Мастерсах» в Индиан-Уэллсе, Майами, Монте-Карло и Мадриде.

Причина массовых снятий из-за отравлений в Акапулько ещё должна быть выяснена организаторами. Возможно, всё из-за еды, которую предлагали игрокам в отеле. Немалую роль в плохом самочувствии также мог сыграть климат. В Акапулько сейчас жара более 30°С, хотя для турнира в Мексике в это время года подобное является нормой.

Стоит отметить, что 1 и 2 марта Зверев, Рууд и Пол сыграют на выставочном турнире в Лас-Вегасе, где они получат явно побольше призовых, чем могли бы даже в случае завоевания титула в Акапулько. Точные суммы не раскрываются, но в прошлом году Рафаэль Надаль и Карлос Алькарас срубили неплохой куш.

Не исключено, что Зверев, Рууд и Пол решили не убиваться в Акапулько, чтобы спокойно поехать в США. Четвёртая ракетка мира Тейлор Фриц тоже сыграет в Лас-Вегасе, но он вообще снялся с «пятисотника» в Мексике до его старта под предлогом травмы.