Зверев на теннисном турнире в Акапулько проиграл Тьену

Вторая ракетка мира немец Александр Зверев проиграл американцу Ларнеру Тьену во втором круге турнира АТР 500 в Акапулько (Мексика).

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Матч завершился со счетом 6:3, 6:4. Теннисисты провели на корте 1 час 28 минут. Во втором сете Зверев вел со счетом 4:1, после чего проиграл пять геймов подряд.

83‑й номер рейтинга АТР Тьен второй раз за два месяца смог обыграть теннисиста из мирового Топ‑5. В январе во втором круге Australian Open американец победил россиянина Даниила Медведева, который тогда занимал пятую строчку мирового рейтинга.

В третьем круге Акапулько Тьен, прошедший в основную сетку через квалификацию, сыграет с чехом Томашем Махачем, восьмым номером посева.

ATP 500. Abierto Mexicano Telcel. Акапулько (Мексика). Хард. Призовой фонд — 2 585 410 долларов

Второй круг

Ларнер Тьен (США, Q) — Александр Зверев (Германия, 1) — 6:3, 6:4