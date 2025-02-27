Американский теннисист установил уникальное достижение в ATP

83-я ракетка мира 19-летний американский теннисист Лёнер Тин стал самым молодым игроком с 1973 года (первая публикация рейтинга ATP), выигравшим свои первые два матча у соперников из топ-5 рейтинга ATP. Сегодня, 27 февраля, он одержал победу над второй ракеткой мира немецким теннисистом Александром Зверевым (6:3, 6:4) в 1/8 финала турнира в Акапулько (Мексика).

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Ранее Тин во втором круге Australian Open — 2025 победил россиянина Даниила Медведева (6:3, 7:6, 6:7, 1:6, 7:6), находившегося тогда на пятой строчке рейтинга ATP. Также Тин — всего лишь второй американец после Джимми Коннорса, выигравший свои первые два матча у игроков из топ-5 рейтинга ATP.

В четвертьфинале турнира в Акапулько Тин встретится с 25-й ракеткой мира чешским теннисистом Томашем Махачем.