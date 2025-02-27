Даниил Медведев не смог пробиться в полуфинал турнира в Дубае, уступив Грикспору

Чемпион US Open – 2021, шестая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев не смог пробиться в полуфинал турнира категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ), который выигрывал в 2023 году.

В матче 1/4 финала Медведев (1) со счётом 6:2, 6:7 (7:9), 5:7 проиграл 47-й ракетке мира из Нидерландов Таллону Грикспору.

Нельзя не отметить, что во втором сете Медведев имел четыре матчбола, а также преимущество в счёте 4:1 на тай-брейке. Упустив свои шансы, Медведев поругался с судьей этого поединка.

За выход в финал турнира в Дубае Грикспор сразится с победителем матча Стефанос Циципас (Греция, 4) – Маттео Берреттини (Италия).