Блинкова проиграла в четвертьфинале турнира в Остине

74-я ракетка мира российская теннисистка Анна Блинкова не смогла выйти в полуфинал турнира WTA-250 в Остине (США). В 1/4 финала она уступила четвёртой ракетке мира американке Джессике Пегуле со счётом 2:6, 2:6.

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Встреча продолжалась 57 минут. В её рамках Блинкова ни разу не подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала один брейк-пойнт из одного заработанного. На счету Пегулы три эйса, три двойные ошибки и пять реализованных брейк-пойнтов из семи заработанных.

В полуфинале Джессика Пегула сразится с представительницей Австралии Айлой Томлянович, которая в 1/4 финала оказалась сильнее Эны Сибахары из Японии (7:5, 3:6, 7:6 (10:8).