Мирра Андреева покинула топ-10 рейтинга WTA

Женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовала обновлённый рейтинг в женском одиночном разряде на своём официальном сайте. 17-летняя российская теннисистка Мирра Андреева покинула топ-10, заняв 11-е место в рейтинге. Она всё ещё является первой ракеткой России, опережая на одну строчку Дарью Касаткину (12).

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Первой ракеткой мира остаётся белорусская теннисистка Арина Соболенко. На втором месте расположилась спортсменка из Польши Ига Швёнтек. Тройку лидеров замыкает Кори Гауфф из США.

Рейтинг WTA от 3 марта:

1 (1). Арина Соболенко (Беларусь) — 9076 очков.

2 (2). Ига Швёнтек (Польша) — 7985.

3 (3). Кори Гауфф (США) — 6333.

4 (5). Джессика Пегула (США) — 5251.

5 (6). Мэдисон Киз (США) — 4679.

6 (4). Жасмин Паолини (Италия) — 4518.

7 (7). Елена Рыбакина (Казахстан) — 4328.

8 (10) Эмма Наварро (США) — 4009.

9 (8) Чжэн Циньвэнь (Китай) — 3780.

10 (11). Паула Бадоса (Испания) — 3746.

11 (9) Мирра Андреева (Россия) — 3720.

12 (12). Дарья Касаткина (Россия) — 3116.

13 (13). Диана Шнайдер (Россия) — 2908…

19 (21). Екатерина Александрова (Россия) — 2158…

25 (25). Людмила Самсонова (Россия) — 1945…

33 (34). Анна Калинская (Россия) — 1634.

34 (35). Анастасия Потапова (Россия) — 1564…

40 (38). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1348...

51 (50). Вероника Кудерметова (Россия) — 1161…

60 (60). Полина Кудерметова (Россия) — 1004…

75 (73). Камилла Рахимова (Россия) — 907...

82 (74). Анна Блинкова (Россия) — 862…

93 (91). Эрика Андреева (Россия) — 775.