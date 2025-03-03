Бадоса поддержала Гомеса, который рассказал о проблемах с психикой

Девятая ракетка мира испанская теннисистка Паула Бадоса выразила поддержку 135-й ракетке мира аргентинцу Федерико-Агустину Гомесу после его эмоционального поста в соцсетях, в котором он рассказал о проблемах с психическим здоровьем.

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Теннисист признался, что хотел завершить карьеру и даже задумывался о самоубийстве.