Пегула пригласила всех финалисток турнира в Остине на частный самолет

Четвёртая ракетка мира американская теннисистка Джессика Пегула пригласила финалисток в одиночном и парном разрядах на турнире категории WTA-250 в Остине на частный самолёт до Индиан-Уэллса. Об этом сообщила победительница соревнований в паре китаянка Юань Юэ.

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«Пегула пригласила всех на совместный полёт на частном самолёте. Спасибо большое! В противном случае завтра пришлось бы провести 9 часов в дороге. Волшебница», — написала Юэ.

Пегула выиграла титул турнира в Остине в одиночке, обыграв в финале американку Маккартни Кесслер. В парном разряде Юань победила с россиянкой Анной Блинковой, в финале они одолели Кесслер и китаянку Чжан Шуай.