Медведев и Анисимова проиграли на старте выставочного турнира в миксте

Российский теннисист Даниил Медведев и американка Аманда Анисимова уступили Тэйлору Фритцу из США и представительнице Казахстана Елене Рыбакиной в четвертьфинальном матче выставочного турнира в Индиан‑Уэллсе.

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Медведев и Анисимова проиграли со счетом 4:10. На турнире они заменили грека Стефаноса Циципаса и испанку Паулу Бадосу, которые снялись соревнований из‑за травмы партнерши.

Рыбакина и Фритц стали победителями турнира, в финале обыграв американцев Томми Пола и Мэдисон Киз со счетом 10:4.

По регламенту турнира, теннисисты играли один сет по правилам тай‑брейка.

В среду, 5 марта, в Индиан‑Уэллсе стартуют матчи основной сетки турниров ATP и WTA.