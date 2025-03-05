Соболенко высказалась о провалах в Дохе и Дубае

Арина Соболенко прокомментировала неудачные выступления в Дохе и Дубае.

– Я уже три года не могу хорошо выступить на Ближнем Востоке. Это хорошая проблема – я так далеко прохожу на Australian Open, что я вымотана на Ближнем Востоке.

В этот раз я была утомлена, болела. Тяжелый месяц. Февраль не мой месяц.

Но я люблю турнир в Индиан-Уэллс. Его называют еще одним «Шлемом», так что я заряжена. Хочу пройти как можно дальше.

– Вы уже оставили поражение на Australian Open в прошлом? Оно будет вас мотивировать?

– Конечно. Такие обидные поражения всегда мотивируют на упорную работу.

Было тяжело, но я оставила это поражение позади. Теперь готова брать реванш, если будет такая возможность, – сказала Соболенко на пресс-конференции в Индиан-Уэллс.