Алькарас назвал теннисиста, который первым оценил его потенциал

Третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас рассказал, кто был первым профессиональным спортсменом, на которого он произвёл впечатление.

Алькарас назвал теннисиста, который первым оценил его потенциал
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«Первым, кого я помню, был Давид Феррер. Когда мне было 15 лет, у меня была возможность тренироваться с ним. Для меня Феррер был огромным примером для подражания… не только в теннисе, но и в спорте в целом.l Я почти победил его на той тренировке, и даже сегодня он всё еще напоминает мне о том матче. Это был один из тех моментов, когда я подумал: «Ого, может быть, я действительно на правильном пути», — сказал Алькарас в эфире YouTube-канала MoluscoTV.

Давид Феррер — финалист Открытого чемпионата Франции-2013, финалист Итогового турнира ATP (2007) в одиночном разряде; трёхкратный обладатель Кубка Дэвиса (2008, 2009, 2011) в составе сборной Испании. В данный момент он является капитаном национальной команды.

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Давид Феррер