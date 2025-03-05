Алькарас назвал теннисиста, который первым оценил его потенциал

Третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас рассказал, кто был первым профессиональным спортсменом, на которого он произвёл впечатление.

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«Первым, кого я помню, был Давид Феррер. Когда мне было 15 лет, у меня была возможность тренироваться с ним. Для меня Феррер был огромным примером для подражания… не только в теннисе, но и в спорте в целом.l Я почти победил его на той тренировке, и даже сегодня он всё еще напоминает мне о том матче. Это был один из тех моментов, когда я подумал: «Ого, может быть, я действительно на правильном пути», — сказал Алькарас в эфире YouTube-канала MoluscoTV.

Давид Феррер — финалист Открытого чемпионата Франции-2013, финалист Итогового турнира ATP (2007) в одиночном разряде; трёхкратный обладатель Кубка Дэвиса (2008, 2009, 2011) в составе сборной Испании. В данный момент он является капитаном национальной команды.