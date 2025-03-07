Новак Джокович впервые за шесть лет примет участие на турнире в Майами

Победитель 24 турниров «Большого шлема», седьмая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович подтвердил свое участие на турнире в Майами (США), который пройдет с 18 по 30 марта 2025 года на стадионе «Хард Рок».

Последний раз Новак Джокович принимал участие на турнире в Майами в 2019 году. Тогда Джокович выбыл из турнира в четвертом круге, проиграв испанскому теннисисту Роберто Баутисте Агуту. Матч завершился со счётом 1:6, 7:5, 6:3 в пользу Роберто Агуту.

Новак Джокович также примет участие в турнире в Индиан-Уэллсе (США), который проходит с 5 по 16 марта. 9 марта Джокович сыграет во втором круге турнира с нидерландским теннисистом Ботиком ван де Зандсхулп.