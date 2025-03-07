Блинкова не смогла выйти во второй круг турнира в Индиан‑Уэллсе

Россиянка Анна Блинкова потерпела поражение от американки Маккартни Кесслер в матче первого круга на турнире WTA 1000 в американском Индиан‑Уэллсе.

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Игра завершилась со счетом 6:1, 6:2. Теннисистки провели на корте один час. Блинкова впервые в сезоне не смогла пройти первый круг турнира WTA.

Во втором круге Кесслер сыграет против первой ракетки мира белоруски Арины Соболенко, которая прошла первый раунд без борьбы как первый номер турнирного посева.

WTA 1000. BNP Paribas Open. Индиан‑Уэллс (США). Хард. Призовой фонд — более 8,9 миллиона долларов

Первый круг

Маккартни Кесслер (США) — Анна Блинкова (Россия) — 6:1, 6:2