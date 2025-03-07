Ник Кирьос не сдержал эмоций после отказа от игры на турнире в Индиан-Уэллсе

Австралийский теннисист Ник Кирьос не сдержал эмоций после вынужденного отказа от игры с нидерландским спортсменом Ботиком ван де Зандсхулпом на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе (США). Австралийца стало беспокоить запястье, и он прекратил играть при счёте 6:7 (7:9), 0:3.

© Чемпионат.com

Матч продолжался 1 час 23 минуты. Ван де Зандсхулп дважды подал навылет и допустил три двойные ошибки, реализовав три из четырёх брейк-пойнтов. Кирьос выполнил шесть эйсов при двух двойных ошибках и выиграл два брейк-пойнта из семи заработанных.

© Скриншот

© Скриншот

© Скриншот

Отметим, что во втором круге «Мастерса» в Индиан-Уэллсе Ботик ван де Зандсхулп встретится с седьмой ракеткой мира Новаком Джоковичем из Сербии.