Провал с улыбкой на лице. Андреева и Шнайдер вылетели с турнира в Индиан-Уэлсе

6 марта 2025 года состоялась встреча первого круга женского парного разряда на турнире категории WTA-1000 в в Индиан-Уэллсе (США) между россиянками Миррой Андреевой и Дианой Шнайдер, а также бразильянкой Беатрис Хаддад-Майя и немкой Лаурой Зигемунд. Российские теннисистки уступили соперницам со счётом 6:7 (4-7), 6:3, 0:1(4:-0).

Встреча продолжалась 1 час 55 минут. Дуэт россиянок по ходу встречи допустил две двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из шести заработанных, а также однажды подал на вылет. На счету Хаддад-Майи/Зигемунд ни одного эйса, три двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из 14 заработанных.

Перед встречей 11-я ракетка мира, Мирра Андреева, рассказала, почему не выступала в паре с Дианой Шнайдер на турнире в Дубае.

В Дубае мы не играли не потому, что решили отдохнуть, а потому, что забыли заявиться на турнир (смеётся). Уже второй раз допустили такую ошибку. Так что в этом нужно прибавлять, – сказала Андреева на пресс-конференции в Индиан-Уэллсе.

Фаворитами матча были именно россиянки. Однако, после первого успешного гейма, из-за ошибок проиграли второй, но сумели собраться и отыграли 4 брейк-поинта в третьем гейме. Дальнейшее развитие складывалось в пользу визави российских теннисисток.

Бразильско-немецкая пара вывела на 2:2 в сете и не собиралась сбавлять обороты, сразу забрав третий гейм, а затем и четвёртый. Но нашим девушкам удалось не то чтобы отыграться, но и выйти вперед. Всё же дожать не получилось и на тай-брейке россиянки уступили. Первый сет за Хаддад-Майей и Зигемунд.

Во второй партии наши спортсменки взялись за дело и очень резво забрали два гейма, обеспечив себе комфортное преимущество. Было видно, что они чувствуют друг друга отлично и хорошо подстраиваются в необходимые моменты.

Не зря Андреева перед матчем сказала: «Мне очень нравится играть с ней в паре. По-моему, у нас отличная «химия» на корте, мы играем с удовольствием. Так что продолжим выступать на крупных турнирах. Дальше будем смотреть, на каких турнирах решим отдохнуть, или сосредоточимся на одиночке».

Стоит отметить Зигемунд. Её игра на укороченных в этом матче принесла очень много очков их паре, что в первом, что во втором сетах. Она часто вытаскивала, казалось бы, безвыходные ситуации и буквально доминировала в некоторых эпизодах. Мирра и Диана на классе довели дело до выигранной партии. Счёт по сетам стал равным.

Игра перешла в матчевый тай-брейк, который начался для россиянок ужасно. Отдали четыре подряд, но всё же смогли начать набирать, была даже успешно выполненная подача на вылет в исполнении Мирры, однако этого не хватило. Преимущество оказалось слишком большим. Бразильско-немецкая пара вышла на 9:4 и очень легко закрыла последний розыгрыш, однако после поражения наши теннисистки покидали корт с улыбкой на лице.

Во втором круге соревнований Хаддад-Майя и Зигемунд встретятся с победительницами матча Катержина Синякова (Чехия) / Тэйлор Таунсенд (США) – Улрикке Эйкери (Норвегия) / Джулиана Олмос (Мексика).

Итог встречи неутешительный для болельщиков из России. Наша пара покидает турнир уже в первом круге, однако теннисистки продолжают выступление в одиночном разряде. Свой следующий матч Мирра Андреева проведёт 8 марта, а её соперницей станет бывшая россияка Варвара Грачёва, ныне выступающая за Францию.. Диана Шнайдер в этот же день сразится с победителем матча россиянки Анны Калинской и американки Алисии Паркс.