Андреева победила Грачеву и вышла в третий круг теннисного турнира в Индиан‑Уэллсе

Первая ракетка России Мирра Андреева победила Варвару Грачеву, представляющую Францию, в матче второго круга на турнире WTA 1000 в американском Индиан‑Уэллсе.

Игра завершилась со счетом 7:5, 6:4. Теннисистки провели на корте 1 час 44 минуты. В решающем втором сете Андреева уступала со счетом 0:4, а затем выиграла шесть геймов подряд и одержала победу с первого матчбола.

В третьем круге 17‑летняя Андреева сыграет против датчанки Клары Тосон, с которой они двумя неделями ранее встречались в финале турнира WTA 1000 в Дубае. Тогда Андреева одержала победу.

WTA 1000. BNP Paribas Open. Индиан‑Уэллс (США). Хард. Призовой фонд — более 8,9 миллиона долларов

Второй круг

Мирра Андреева (Россия, 9) — Варвара Грачева (Франция) — 7:5, 6:4.