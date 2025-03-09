Ига Швентек разгромила Даяну Ястремскую в третьем круге Индиан-Уэллса

Вторая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек вышла в четвёртый круг турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США). В третьем круге она разгромила украинскую теннисистку Даяну Ястремскую со счётом 6:0, 6:2.

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Встреча продолжалась 1 час 5 минут. В её рамках Швёнтек один раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала 5 брейк-пойнтов из 11 заработанных. На счету Ястремской один эйс, четыре двойные ошибки и ни одного заработанного брейк-пойнта.

За выход в четвертьфинал Швёнтек поспорит с победительницей матча Каролина Мухова (Чехия) — Катержина Синякова (Чехия).

Турнир в Индиан-Уэллсе проходит с 5 по 16 марта. Ига Швёнтек — действующая чемпионка соревнований.