Рублев и Хачанов проиграли на старте турнира в Индиан‑Уэллсе в парном разряде

Российские теннисисты Андрей Рублев и Карен Хачанов не смогли выйти во второй круг турнира в Индиан‑Уэллсе (США) в парном разряде.

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В первом раунде Хачанов и Рублев, получившие от организаторов wild card, потерпели поражение от американцев Райана Сеггермана и Патрика Трака. Встреча продолжалась 1 час 22 минуты и завершилась со счетом 6:2, 6:7 (4:7), 10:7 в пользу теннисистов из США.

В женском турнире в Индиан‑Уэллсе в парном разряде россиянки Екатерина Александрова и Людмила Самсоновой проиграли Эйже Мухаммад (США) и Деми Схурс (Нидерланды) со счетом 3:6, 4:6. Российско‑американский дуэт Анна Калинская/Кэти Макнэлли обыграл вторую пару турнира Эрин Рутлифф/Габриэла Дабровски (Новая Зеландия/Канада) — 7:6 (7:4), 7:5.

Россиянка и американка сыграют с Терезой Михаликовой из Словакии и Оливией Николлс (Великобритания).

ИНДИАН‑УЭЛЛС (США). ХАРД

Парный разряд (мужчины). Первый круг.

Райан Сеггерман/Патрик Трак (США) — Андрей Рублев/Карен Хачанов (Россия, wild card) — 6:2, 6:7 (4:7), 10:7

Парный разряд (женщины). Второй круг.

Эйжа Мухаммад/Деми Схурс (США/Нидерланды) — Екатерина Александрова/Людмила Самсонова (Россия) — 6:3, 6:4

Анна Калинская/Кэти Макнэлли (Россия/США) — Эрин Рутлифф/Габриэла Дабровски (Новая Зеландия/Канада, 2) — 7:6 (7:4), 7:5.