Мирра Андреева оценила присутствие на ее матче Тимоти Шаламе и Кайли Дженнер

Российская теннисистка Мирра Андреева оценила присутствие актера Тимоти Шаламе и телезвезды Кайли Дженнер на матче с ее участием на турнире категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США). Ее интервью опубликовано на канале «Больше!» во «ВКонтакте».

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Спортсменка рассказала, что единственный раз за игру посмотрела на экран и увидела Шаламе и Дженнер.

«И думаю, о нет, зачем я туда посмотрела. Но на самом деле я бы сказала, что мне это дало немного больше мотивации, потому что я решила, ну, они пришли, они смотрят, значит так, Мирра, делай все, что можешь, надо выигрывать сегодня», — поделилась она впечатлениями.

Андреева отметила, что ей было приятно, что Шаламе и Дженнер посетили матч, в котором она одержала победу над датчанкой Кларой Таусон (6:3, 6:0). Россиянка добавила, что пригласила бы на свою игру актеров Райана Гослинга и Эмму Стоун, а также теннисиста Роджера Федерера.

17-летнняя Андреева — первая ракетка России. В мировом рейтинге она занимает 11-е место.