Дисквалифицированный Синнер проводит 40-ю неделю в ранге первой ракетки мира

Трёхкратный победитель турниров «Большого шлема» итальянский теннисист Янник Синнер проводит юбилейную 40-ю неделю на первой строчке мирового рейтинга. По данному показателю он сравнялся с румыном Илие Настасе, с которым делит 15-е место по общему количеству недель в ранге первой ракетки мира.

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Янник Синнер стал первой ракеткой мира после «Ролан Гаррос» — 2024. За это время он выиграл US Open — 2024, Australian Open — 2025, Итоговый турнир — 2024 а также «Мастерсы» в Цинциннати (США) и Шанхае (Китай).

Напомним, сейчас Синнер отбывает трёхмесячную дисквалификацию из-за нарушения антидопинговых правил весной 2024-го. Он вернётся в мае на грунтовом «Мастерсе» в Риме (Италия).