Российская теннисистка вылетела с турнира в США

Российская теннисистка Полина Кудерметова не смогла выйти в четвертый круг турнира серии WTA-1000 в Индиан-Уэллсе.

В матче третьего круга российская спортсменка проиграла представительнице Великобритании Сонай Картал. Встреча, которая продолжалась 1 час 25 минут, завершилась в двух сетах с результатом 5:7, 3:6.

Кудерметова выполнила один эйс, допустила четыре двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из четырех. На счету Картал одна подача навылет, ни одной двойной ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из пяти.

За выход в следующий раунд Картал, которая занимает 83-е место в рейтинге лучших теннисисток, сразится с победителем пары Арина Соболенко (Белоруссия) — Лючия Бронцетти (Италия).

6 марта Международная федерация тенниса (ITF) сообщила, что приняла решение разрешить российским и белорусским теннисистам выступить на Олимпиаде во Франции в нейтральном статусе. В финал олимпийского турнира в парном женском разряде пробились россиянки Мирра Андреева и Диана Шнайдер, в котором они уступили паре из Италии Сара Эррани / Ясмин Паолини. Остальные теннисисты из России не смогли завоевать медали Игр.

Ранее 17-летняя Мирра Андреева вышла в четвертый круг турнира в США.