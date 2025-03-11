Самсонова обыграла Касаткину и вышла в четвертый круг теннисного турнира в Индиан-Уэллсе

Россиянка Людмила Самсонова обыграла соотечественницу Дарью Касаткину и прошла в четвертый круг турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Индиан-Уэллсе (США, штат Калифорния).

Встреча завершилась со счетом 2:6, 6:3, 6:2 в пользу Самсоновой, имеющей 24-й номер посева. Касаткина выступала на турнире под 12-м номером. В четвертом круге россиянка сыграет с победительницей встречи между представительницей Румынии Жаклин Кристиан (без номера посева) и итальянкой Жасмин Паолини (6-й номер посева).

Барьер третьего круга не смогла преодолеть Диана Шнайдер (13), россиянка со счетом 4:6, 4:6 проиграла Белинде Бенчич из Швейцарии (wild card). В мужской части турнира Карен Хачанов (22) уступил американцу Бену Шелтону (11) в матче третьего круга со счетом 3:6, 5:7.

Самсоновой 26 лет, спортсменка занимает 25-е место в мировом рейтинге. В активе теннисистки пять побед на турнирах под эгидой WTA. Лучшим результатом россиянки на турнирах Большого шлема является выход в четвертый круг Уимблдона (2021) и Открытого чемпионата США (2022, 2024).

Касаткиной 27 лет, она располагается на 12-й строчке в рейтинге WTA. На счету спортсменки восемь побед на турнирах под эгидой организации. Лучшим результатом теннисистки на турнирах Большого шлема является выход в полуфинал Открытого чемпионата Франции (2022). В 2021 году в составе российской команды Касаткина выиграла Кубок Билли Джин Кинг.

Турнир в Индиан-Уэллсе проводится на покрытии "хард" и завершится 16 марта, призовой форд составил более $8,9 млн. Действующей победительницей турнира является Ига Свёнтек из Польши. Из россиянок соревнования выигрывали Мария Шарапова (2006, 2013), Вера Звонарева (2009) и Елена Веснина (2017).