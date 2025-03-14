Украинская теннисистка не пожала руку обыгравшей ее россиянке

Украинская теннисистка Элина Свитолина не пожала руку обыгравшей ее россиянке Мирре Андреевой на турнире категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

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Спортсменки встретились в матче 1/4 финала. Игра завершилась со счетом 7:5, 6:3 в пользу россиянки. Украинка пожала руку только судье на вышке.

Ранее Свитолина раскритиковала президента США Дональда Трампа.

«Трамп только начал, но уже принял много решений, которые действительно навредили украинцам», — заявила она.

Свитолина и ранее не пожимала руки соперницам из России. Она обращалась к Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) и Женской теннисной ассоциации (WTA), призывая их выступить с заявлением о том, что между российскими, белорусскими и украинскими игроками не будет рукопожатий.

WTA и ATP не стали отстранять россиян и белорусов от участия в турнирах. Спортсмены продолжают выступления в нейтральном статусе.