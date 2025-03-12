Медведев рассказал о трудностях, которые испытал в начале матча с Полом

Российский теннисист шестая ракетка мира Даниил Медведев заявил, что ему было непросто ожидать начала матча с Томми Полом в 1/8 финала турнира в Индиан-Уэллсе (США). Игроки испытали сложности в начале игры.

© Чемпионат.com

«На самом деле, мне кажется, мы оба не слишком хорошо вошли в матч, просто он вошёл в него ещё хуже, чем я. Потому что лежали оба шесть часов, ждёшь в раздевалке, не знаешь, сидеть, лежать, двигаться, ходить, когда кушать, когда спать, смотришь телек, дождь, не дождь, матчи какие-то, в телефон играешь. И не всегда просто войти в матч, и я чувствовал, что, даже несмотря на то что я веду, мои удары не летят так, как я бы хотел, и я рад, что смог во время матча это поймать, играть лучше и лучше, и в принципе вот чем больше матч длился, тем я там лучше подавал, играл слева, справа, и всё такое, поэтому очень доволен», — сказал Медведев в интервью проекту «БОЛЬШЕ!».

Напомним, россиянин обыграл американца со счётом 6:4, 6:0. Теперь счёт в очных противостояниях двух игроков стал 4-1 в пользу Медведева.