Мирра Андреева разгромила Елену Рыбакину в 1/4 финала турнира в Индиан-Уэллсе

Российская теннисистка Мирра Андреева в 17 лет и 316 дней стала самой молодой участницей четвертьфинала престижного турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе после соотечественницы Анастасии Павлюченковой в 2009 году.

Но победа в четвертом круге получилась громкой и по другой причине. Андреева, занимающая 11-ю строчку, буквально разгромила седьмую ракетку мира Елену Рыбакину, представляющую Казахстан, в двух сетах - 6:1, 6:2. Экс-москвичка, чемпионка Уимблдона потерпела крупнейшее поражение в своей карьере за последние шесть лет. Да, сейчас у Рыбакиной не лучший период, связанный в том числе со скандальной ситуацией вокруг ее тренера Стефано Вукова, но Лена выигрывала "тысячник" в Индиан-Уэллсе в 2023 году.

- Сегодня был отличный матч. Я знала, что будет невероятно тяжело. Елена выигрывала турнир здесь, думаю, ей очень комфортно на этих кортах. Так что я просто настроилась на этот матч и старалась бороться за каждое очко, делать все возможное. Я нервничала перед игрой, но собралась. Я была очень заряжена, поэтому осмелела и показала лучший уровень тенниса, - сказала Андреева на пресс-конференции. - Также чувствовала энергию зрителей. Они остались до конца матча, хотя было довольно поздно и холодно. Их поддержка помогала.

В четвертьфинале турнира 13 марта поздним вечером по московскому времени Мирра встретится с 23-й ракеткой мира украинкой Элиной Свитолиной, которая не пожимает руки ни российским, ни белорусским теннисисткам. Так что в целом эмоциональный фон матча будет очень непростой.

В любом случае Мирра Андреева по итогам "тысячника" в Калифорнии снова окажется в топ-10. Она обеспечила себе возвращение минимум на девятую строчку.

Благодаря успеху в Индиан-Уэллсе Мирра Андреева вернется в топ-10.

Выходу в четвертьфинал мужского "Мастерса" в Индиан-Уэллсе может порадоваться и Даниил Медведев. Вроде бы ничего нового. Россиянин в 22-й раз пробился в эту стадию турнира подобной категории. Но в текущем сезоне россиянин впервые выиграл три матча подряд и впервые справился с теннисистом из топ-20 мирового рейтинга. Да еще так уверенно. В четвертом круге Медведев повесил "баранку" 11-й ракетке мира американцу Томми Полу - 6:4, 6:0.

И вот еще одно маленькое достижение, а возвращать былые позиции и результаты в период серьезного спада приходится именно маленькими шажочками. Благодаря выходу в 1/4 финала Медведев, а он пока шестой в мировом рейтинге, остался первой ракеткой России. В случае поражения Медведев мог утратить этот статус, пропустив вперед Андрея Рублева.

Дальше Даниил сыграет с 21-й ракеткой мира из Франции Артюром Фисом, для которого это дебютный четвертьфинал "Мастерса".