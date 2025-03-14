Медведев обыграл француза Фиса

Российский теннисист Даниил Медведев вышел в полуфинал турнира серии "Мастерс" в Индиан-Уэллсе (США). В матче 1/4 финала российский теннисист одержал победу над представителем Франции Артюром Фисом.

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Встреча, которая продолжалась 2 часа 26 минут, завершилась в трех сетах с результатом 6:4, 2:6, 7:6 (9:7). Медведеву удалось реализовать 3 брейк-пойнта из 11 возможных, выполнить пять подач навылет и также допустить три двойные ошибки. Фис допустил семь двойных ошибок, выполнил два эйса и реализовал 4 брейк-пойнта из 8. "Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию встречи.

За выход в финал турнира Медведев сразится с представителем Дании Хольгером Руне, который обыграл Таллона Грикспора из Нидерландов. Медведев — победитель одного турнира Большого шлема (Открытый чемпионат США 2021), финалист пяти турниров Большого шлема в одиночном разряде (Открытый чемпионат США 2019 и 2023 годов, Открытый чемпионат Австралии — 2021, 2022 и 2024), победитель Итогового турнира ATP 2020 года. На его счету также 20 побед в одиночном разряде на турнирах серии АТР.