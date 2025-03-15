В Госдуме ответили премьер-министру Польши на слова про Андрееву

Олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Светлана Журова ответила премьер-министру Польши Дональду Туску, который выразил недовольство тем, что в финале турнира серии WTA-1000 в американском Индиан-Уэллсе сыграют 17-летняя российская теннисистка Мирра Андреева и представительница Белоруссии Арина Соболенко.

Ее слова приводит ТАСС.

«Это уже национализм чистой воды. Ему, конечно, можно ругаться на федерацию, что она допустила русских, но там показали, что для них главное — спортивный принцип, они молодцы. Такими заявлениями они дают понять, что хотят выгнать всех наших спортсменов до скончания веков, чтобы самим все выигрывать?», — заявила она.

В своем полуфинальном поединке Андреева одолела вторую ракетку мира Игу Швентек из Польши. Встреча, которая продолжалась 2 часа 17 минут, завершилась в трех сетах с результатом 7:6 (7:1), 1:6, 6:3. Соболенко победила американку Мэдисон Киз — 6:0, 6:1.

Андреева и Соболенко сыграют в финале турнира серии WTA-1000 в американском Индиан-Уэллсе. Игра состоится 16 марта, ориентировочное время начала — 20:00 по московскому времени.

Андреева — серебряная медалистка летних Олимпийских игр 2024 года в парном разряде. Вместе с Дианой Шнайдер они добрались до финала турнира. Она — полуфиналистка двух турниров Большого шлема: в одиночном разряде (Открытый чемпионат Франции — 2024) и в парном разряде (Открытый чемпионат Австралии — 2025); победительница трех турниров WTA (из них два в одиночном разряде).