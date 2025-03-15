Россиянка Андреева переиграла Швентек и вышла в финал теннисного турнира в Индиан‑Уэллсе

Российская теннисистка Мирра Андреева обыграла вторую ракетку мира Игу Швентек в полуфинале турнира WTA 1000 в Индиан‑Уэллсе (США).

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Встреча завершилась со счетом 7:6, 1:6, 6:3. Соперницы провели на корте 2 часа 17 минут.

Андреева одержала 11 победу подряд. В феврале она выиграла турнир WTA 1000 в Дубае. В обновленном рейтинге WTA, который появится в понедельник, 17‑летняя россиянка займет место не ниже восьмого, оставаясь первой ракеткой России.

В финале Андреева сыграет против победительницы матча между первой ракеткой мира белоруской Ариной Соболенко и Мэдисон Киз (США).

BNP PARIBAS OPEN. ИНДИАН‑УЭЛЛС (США). ХАРД. ПРИЗОВОЙ ФОНД — БОЛЕЕ 8,9 МИЛЛИОНА ДОЛЛАРОВ

Полуфинал

Мирра Андреева (Россия, 9) — Ига Швентек (Польша, 2) — 7:6 (7:1), 1:6, 6:3.