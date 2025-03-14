Медведев дал себе оценку по десятибалльной шкале за матч с Фисом

Первая ракетка России Даниил Медведев оценил свою игру в 1/4 финала турнира в Индиан-Уэллсе против француза Артюра Фиса. Встреча завершилась в пользу россиянина со счётом 6:4, 2:6, 7:6 (9:7).

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— Как ты? По твоим ощущениям, на сколько из десяти ты играл?

— Да, наверное, если честно, на десять. В принципе, я поэтому, скажем так, и не нервничал. Даже в третьем сете, когда он вёл с брейком, я играл отлично, как мне кажется. Тяжёлые условия, ветер, корты, мячи и так далее и тому подобное. Он играл классно, я играл классно и рад, что смог победить, вернуться с брейка в третьем. Но здесь подача, скажем так, чуть меньше важна, чем может быть на каких-то других хардовых кортах. Поэтому проиграл, просто иди дальше, старайся брейкануть, — сказал Медведев в интервью проекту «БОЛЬШЕ!».