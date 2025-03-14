Петрова объяснила эмоциональное поведение Медведева после победы над Фисом в Индиан-Уэллсе

Бронзовый призёр Олимпийских игр, бывшая третья ракетка мира Надежда Петрова высказалась о победе шестой ракетки мира российского теннисиста Даниила Медведева в четвертьфинальном матче с французом Артюром Фисом на хардовом «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе.

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