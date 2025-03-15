Определились финалистки турнира WTA-1000 в Индиан-Уэллсе в одиночном разряде

Стали известны обе участницы финала хардового турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США, штат Калифорния) в одиночном разряде. В матче за титул между собой сыграют 11-я ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева (девятый посев на турнире) и первая ракетка мира Арина Соболенко из Беларуси.

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В полуфинале Андреева одолела в трёх сетах вторую ракетку мира Игу Швёнтек из Польши (7:6 (7:1), 1:6, 6:3), в то время как Соболенко разгромила пятую в рейтинге WTA американку Мэдисон Киз (6:0, 6:1).

Финальный матч «тысячника» в Индиан-Уэллсе пройдёт 16 марта, его начало назначено на 21:00 мск.