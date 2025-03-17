Мирра Андреева впервые в карьере стала шестой ракеткой мирового рейтинга

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Женская теннисная ассоциация на своём официальном сайте обновила рейтинг в одиночном разряде.

Мирра Андреева впервые в карьере стала шестой ракеткой мирового рейтинга
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Лучшей из россиянок всё так же является Мирра Андреева, которая поднялась с 11-го места на 6-е. Это наилучшее место 17-летней теннисистки в рейтинге за её карьеру. Такой скачок произошёл благодаря её вчерашней победе на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе.

Лидирует белоруска Арина Соболенко, которая уступила Андреевой во вчерашней встрече. Второй идёт Ига Швёнтек из Польши. Замыкает тройку лидеров американка Кори Гауфф.

Рейтинг WTA от 17 марта:

1 (1). Арина Соболенко (Беларусь) — 9606 очков

2 (2). Ига Швентек (Польша) — 7375

3 (3). Кори Гауфф (США) — 6063

4 (4). Джессика Пегула (США) — 5361

5 (5). Мэдисон Киз (США) — 5004

6 (11). Мирра Андреева (Россия) — 4710

7 (6). Ясмин Паолини (Италия) — 4518

8 (7). Елена Рыбакина (Казахстан) — 4448

9 (9). Чжэн Циньвэнь (Китай) — 3985

10 (8). Эмма Наварро (США) — 3859…

12 (12). Дарья Касаткина (Россия) — 3061

13 (13). Диана Шнайдер (Россия) — 2938…

20 (19). Екатерина Александрова (Россия) — 2158…

21 (25). Людмила Самсонова (Россия) — 2150…

33 (34). Анна Калинская (Россия) — 1634… 3

8 (34). Анастасия Потапова (Россия) — 1384…

47 (38). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1228…

52 (50). Вероника Кудерметова (Россия) — 1106…

56 (60). Полина Кудерметова (Россия) — 1054…

77 (72). Камилла Рахимова (Россия) — 902…

85 (73). Анна Блинкова (Россия) — 807…

95 (94). Эрика Андреева (Россия) — 742.

Теннис
Кори Гауфф
Эмма Наварро
Полина Кудерметова
Людмила Самсонова
Диана Шнайдер
Камилла Рахимова
Джессика Пегула
Елена Рыбакина
Анна Блинкова
Арина Соболенко
Анна Калинская
Вероника Кудерметова
Анастасия Потапова
Дарья Касаткина
Екатерина Александрова
Анастасия Павлюченкова