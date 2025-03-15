Швёнтек прокомментировала поражение от Андреевой

Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира Ига Швёнтек прокомментировала поражение от россиянки Мирры Андреевой в полуфинале турнира WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США).

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Встреча завершилась со счётом 7:6, 1:6, 6:3 в пользу Андреевой.