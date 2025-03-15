Ига Швёнтек оценила свой результат на турнире в Индиан-Уэллсе

Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема» Ига Швёнтек оценила своё выступление на турнире WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США).

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Вторая ракетка мира потерпела поражение от россиянки Мирры Андреевой в полуфинале соревнований (6:7, 6:1, 3:6).